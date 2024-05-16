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Россияне оценили идею штрафовать за курение и распитие алкоголя с помощью умных камер

«КП»: россияне выступили против автоматических штрафов за мелкие правонарушения

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Depositphotos

Две трети россиян выступили против идеи ввести автоматические штрафы за мелкие правонарушения с помощью «умных» камер, в том числе за переход улицы, курение или распитие алкоголя в неположенных местах, а также нарушение ПДД. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 5,4 тыс. человек.

36% опрошенных ответили, что такое решение может привести к ошибкам.

«Умных камер не бывает. К примеру, камера не сможет понять, что человек пьет, алкоголь или какой-то другой напиток. Вот, уже ошибка», — отметил участник опроса.

Еще 29% признались, что не хотят, чтобы за ними следили на постоянной основе. При этом 34% опрошенных россиян одобрили идею. По их мнению, за хулиганами и нарушителями нужно установить более строгий надзор, чтобы обеспечить порядок на улицах.

Оставшийся 1% опрошенных выбрали вариант «другое». Они уточнили, что инициативу нужно тщательно проработать и протестировать.

Накануне сообщалось, что Минцифры России и профильные ведомства обсудят вопрос о штрафах россиян при помощи фото-, видеоматериалов, сделанных «Единой биометрической системой» (ЕБС). Предполагается, что под штрафную идентификацию системы может попасть любой зарегистрированный в ней человек, нарушение которого запечатлела камера видеонаблюдения.

Ранее стало известно, что Центр биометрических технологий отрицает использование ЕБС для автоматических штрафов.

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