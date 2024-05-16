Сбер представил умную колонку для детей

Сбер представил умную колонку SberBoom Mini, сообщает пресс-служба Сбера.

Умная колонка разговаривает голосом кота Матроскина. Она умеет поддерживать разговор с ребенком, рассказывать сказки и играть в квиз про мультсериал «Простоквашино».

В колонку встроен тематический плейлист с героями мультсериала, после активации которого заиграет подборка музыкальных треков.

После активации квиза фразой «Салют, включи квиз Говорит Простоквашино» колонка предложит угадать, кто из героев мультсериала сказал известную фразу.

Также в колонку встроена нейросетевая модель GigaChat, с помощью которой можно сгенерировать интерактивные сказки.