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Сбер представил умную колонку для детей

Сбер выпустил умную колонку с героями «Простоквашино»

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Пресс-служба Сбера

Сбер представил умную колонку SberBoom Mini, сообщает пресс-служба Сбера.

Умная колонка разговаривает голосом кота Матроскина. Она умеет поддерживать разговор с ребенком, рассказывать сказки и играть в квиз про мультсериал «Простоквашино».

В колонку встроен тематический плейлист с героями мультсериала, после активации которого заиграет подборка музыкальных треков.

После активации квиза фразой «Салют, включи квиз Говорит Простоквашино» колонка предложит угадать, кто из героев мультсериала сказал известную фразу.

Также в колонку встроена нейросетевая модель GigaChat, с помощью которой можно сгенерировать интерактивные сказки.

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