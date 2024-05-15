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Синоптики объяснили, обрушится ли на Землю аномальная жара после магнитной бури

Синоптик Шувалов: предупреждать о сильной жаре из-за магнитной бури слишком рано

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

После сильной магнитной бури на Землю вряд ли обрушится аномальная жара, считает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Подобные прогнозы других экспертов он назвал преждевременными, отметив в беседе с 360.ru, что связь магнитной активности с погодой слишком мала.

Шувалов напомнил об исследованиях солнечно-земных процессов в лаборатории Гидрометцентра – ученые тогда пришли к выводу о низком влиянии солнечной активности на погодные процессы.

«Поэтому, основываясь на исследованиях, которые были проведены коллегами в далеком XX веке, я считаю, что этот вывод слишком поспешный и не основан на реальных данных», — отметил Шувалов.

Что касается погоды в ближайшие дни, то в столичном регионе, по его словам, действительно заметно потеплеет, но не радикально. Так, в выходные температура воздуха поднимется до +20 градусов, в пятницу пройдет небольшой дождь.

Напомним, по данным Гидрометцентра предстоящим летом в России будет преобладать изменчивая погода. Температура воздуха преимущественно будет выше нормы, особенно жарко будет в северной части европейской территории.

Россиян ранее призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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