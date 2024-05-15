Синоптики объяснили, обрушится ли на Землю аномальная жара после магнитной бури

После сильной магнитной бури на Землю вряд ли обрушится аномальная жара, считает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Подобные прогнозы других экспертов он назвал преждевременными, отметив в беседе с 360.ru, что связь магнитной активности с погодой слишком мала.

Шувалов напомнил об исследованиях солнечно-земных процессов в лаборатории Гидрометцентра – ученые тогда пришли к выводу о низком влиянии солнечной активности на погодные процессы.

«Поэтому, основываясь на исследованиях, которые были проведены коллегами в далеком XX веке, я считаю, что этот вывод слишком поспешный и не основан на реальных данных», — отметил Шувалов.

Что касается погоды в ближайшие дни, то в столичном регионе, по его словам, действительно заметно потеплеет, но не радикально. Так, в выходные температура воздуха поднимется до +20 градусов, в пятницу пройдет небольшой дождь.

Напомним, по данным Гидрометцентра предстоящим летом в России будет преобладать изменчивая погода. Температура воздуха преимущественно будет выше нормы, особенно жарко будет в северной части европейской территории.

Россиян ранее призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.