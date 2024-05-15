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Глава Сербии после покушения на Фицо заявил, что молится за него

Вучич заявил, что шокирован покушением на Фицо и молится за него

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Soeren Stache/dpa/Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Сербии Александар Вучич прокомментировал покушение на председателя правительства Словакии Роберта Фицо, сказав, что молится за жизнь «дорогого друга». Сербского президента цитирует РИА Новости.

«Я шокирован покушением на Роберта Фицо, большого друга Сербии и моего лично. Дорогой друг, молюсь за тебя и за твое здоровье», — написал Вучич на своей странице в соцсети Х.

Днем 15 мая в словацком городе Гандлове состоялось выездное заседание правительства республики. После мероприятия премьер Фицо вышел из здания, где оно проходило, и подошел к собравшимся рядом гражданам. В этот момент неизвестный мужчина достал огнестрельное оружие и начал стрелять. Он сделал несколько выстрелов, ранив Фицо. При этом дежурившие на месте сотрудники правоохранительных органов сразу задержали нападавшего.

Политика транспортируют в Братиславу на вертолете, его состояние оценивают как тяжелое.

Ранее в Еврокомиссии высказались об инциденте с Фицо.

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Покушение на премьера Словакии
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