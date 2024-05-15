Дачникам рассказали, что необходимо держать в аптечке

Специалисты Химкинской областной больницы рассказали «Радио 1», что обязательно должно быть в аптечке у любого дачника.

Врачи советуют всегда иметь под рукой антисептические растворы, такие как перекись водорода или хлоргексидин, йод или зеленку, стерильный бинт, вату, жгут, пинцет, обезболивающие и антигистаминные препараты, а также глазные капли и репеленты от насекомых.

«Не забывайте брать с собой все лекарства, которые пьете на постоянной основе, проследите, чтобы был достаточный запас питьевой воды и держите телефон заряженным, чтобы в экстренном случае вызвать скорую помощь. Берегите себя и будьте здоровы», — заключили медики.

Согласно данным ВЦИОМ, сегодня дача или участок земли есть у каждого второго россиянина (52%).

За последние 10 лет в России стало втрое больше владельцев загородного жилья с возможностью проживания в течение всего года — 25% против 8% в 2014 году. Между тем дачи, обустроенные исключительно для проживания летом, заметно потеряли популярность. Их число сократилось до 18% с 29% десять лет назад.

Семь из десяти россиян выращивают на своих участках сельхозпродукты. Чаще всего это огурцы (указали 55% опрошенных), помидоры (52%), картофель (45%), морковь (32%) и лук (30%).

Ранее дачникам рассказали, как спасти рассаду от заморозков.