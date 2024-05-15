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Российские школьники справили нужду в Вечный огонь ради денег

78.ru: в Ленобласти школьники справили нужду в Вечный огонь ради денег

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Depositphotos

В Ленобласти два мальчика справили естественную нужду в Вечный огонь ради денег. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 14 мая в Киришском районе. Два мальчика в возрасте восьми и десяти лет захотели присвоить оставленные на мемориале «Памяти павших» деньги и осквернили его, справив естественную нужду в Вечный огонь, чтобы потушить пламя.

Школьникам удалось добиться поставленной цели — пламя потухло. По факту инцидента начата доследственная проверка, прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

До этого россиянка прикурила сигарету от Вечного огня в Биробиджане и сожгла в пламени букет цветов. Правоохранители оперативно установили личность женщины. Выяснилось, что она проживает в одном из районов города.

Ранее в Югре вынесли приговор студентке из Африки, танцевавшей тверк у Вечного огня.

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