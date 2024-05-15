Россиянин остался без части полового члена, подразнив дворовую собаку

В подмосковном Королеве агрессия пьяного мужчины в отношении дворовой собаки закончилась для первого серьезной травмой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 12 мая: по словам 49-летнего потерпевшего, в день ЧП он употреблял алкоголь с друзьями, после чего решил подразнить собаку, которая бегала рядом с местом распития спиртных напитков. Опасная игра завершилась тем, что животное набросилось на мужчину.

На место инцидента выезжала бригада скорой помощи: фельдшер осмотрел пациента и рекомендовал ему госпитализацию. Однако тот отказался от нее и обратился в частную клинику. Там врачи поставили пострадавшему диагноз «травматическая ампутация головки члена». Хирурги восстановили практически откушенный собакой половой орган, но сохранится ли у пациента возможность иметь детей, неизвестно.

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