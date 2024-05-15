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Московский автомобилист сбил шестилетнего мальчика во дворе в Петербурге

«Фонтанка»: в Петербурге москвич сбил шестилетнего мальчика во дворе дома

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Петербурге 60-летний москвич на автомобиле сбил шестилетнего мальчика во дворе дома. Об этом сообщает »Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 14 мая у дома на улице Купчинской во Фрунзенском районе. Москвич на автомобиле LADA Largus сбил ребенка, который переходил проезд во дворе со своими родителями.

В результате произошедшего мальчика госпитализировали в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, а также перелом бедра со смещением.

По факту произошедшего начали проверку. Сообщается, что мужчина, который был за рулем машины, с прошлого года четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. При этом все четыре раза за превышение скорости. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

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