Россиянам назвали способы, которые помогут продлить стойкость духов

Парфюм лучше наносить на чистую кожу сразу после душа, чтобы продлить его звучание. Об этом «Москве 24» рассказала химик, парфюмер Валерия Нестерова.

Помимо этого, она рекомендует предварительно нанести на кожу увлажняющий крем, который будет работать как «подложка» и также позволит удержать аромат. Для этой же цели можно использовать масляные или кремовые духи, созвучные с парфюмом.

«Еще следует помнить, что духи лучше всего держатся и источают аромат на тех местах тела, где температура чуть выше из-за близкой локализации кровеносных сосудов. Это так называемые точки пульсации: они расположены на запястьях, за ушами, на висках, на внутренней поверхности локтевых и коленных сгибов», — добавила Нестерова.

Парфюмер советует попробовать наносить аромат на пористые структуры, например, по линии волос и на их кончики или на шарф.

15 мая отчет Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») показал, что средняя стоимость флакона духов в России по итогам января — марта выросла на 23% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 1830 рублей. Для сравнения: в октябре — декабре духи в среднем обходились в 1483 рубля за флакон.

Ранее сообщалось, что россиянин украл в магазине парфюм и угрожал продавцам взрывом.