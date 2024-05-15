Россиянам объяснили, стоит ли трогать гуляющих на улицах утят

Людям не стоит брать в руки утят, которые передвигаются по улицам города с матерью, потому что это стресс для птиц. Об этом «Москве 24» рассказал биолог Павел Глазков.

По его словам, утки могут вступиться за свое потомство и ущипнуть человека. Эксперт уточнил, что огари ведут себя более агрессивно, чем кряквы, и могут накинуться на обидчика.

«Они могут пойти на контакт, если человек захочет потрогать их птенца. На самом деле огари сами по себе достаточно агрессивные. Не просто так они захватывают в том числе и городскую среду, выдавливая привычных нам крякв. Не надо брать в руки утят-огарят, потому что мама может подойти и ударить крылом», — предупредил Глазков.

При этом он добавил, что мнение о том, что утка может бросить свое потомство, если его потрогает человек, является мифом. У этих птиц слабо развито обоняние, поэтому они не ощущают запаха людей, заключил биолог.

11 мая в московском Парке Горького сотрудники МЧС спасли утят, провалившихся в ливневую канализацию. Отмечалось, что утка, громко крякавшая возле птенцов, привлекла внимание отдыхающих, которые заметили попавших в беду утят и обратились в экстренные службы. Специалисты сняли решетку ливневки и одного за другим вытащили утят из ловушки.

Ранее сообщалось, что водители остановили движение, чтобы перевести утку с утятами через шоссе.