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Россиянам рассказали, как быстро избавиться от стресса

Life: быстро избавиться от стресса помогут отдых и занятия спортом

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Shutterstock

Самый простой способ избавиться от стресса — погасить негативные эмоции еще на ранних этапах. Об этом сообщает Life со ссылкой на экспертов.

При стрессовом состоянии специалисты рекомендуют контролировать слова, адресованные себе. Дело в том, что при высоком уровне тревоги человек часто допускает ошибки и прибегает к самобичеванию. Однако, называя себя неудачником, можно потерять еще больше сил и энергии.

Вместо этого эксперты советуют отдохнуть и набраться положительных эмоций, дать себе выспаться и выделить время на занятия спортом. Кроме того, важно устроить информационный детокс, поскольку чаще всего причиной тревожности являются сообщения по работе и новостная сводка в смартфоне. По мнению психологов, гаджет стоит отключать сразу по возвращении с работы.

В 2024 году ученые из Университета Помпеу Фабра в Барселоне установили, что стрессовые события могут спровоцировать болезнь Альцгеймера, но только в том случае, если они произошли в детстве или в среднем возрасте. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Neurology (AN).

Участниками исследования стали 1290 человек с повышенным риском развития болезни Альцгеймера. Ученые собрали информацию о здоровье испытуемых и попросили их рассказать, переживали ли они когда-либо травмирующие или стрессовые события. Добровольцы также уточнили, в каком возрасте они перенесли сильный стресс.

Ранее психолог дала советы, как справиться со стрессом на работе после майских праздников.

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