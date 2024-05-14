В Екатеринбурге учитель надругался над школьницей с ДЦП

В Свердловской области учителя ОБЖ подозревают в изнасиловании девочки-инвалида, которая пришла к нему в гости. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в конце апреля в Чкаловском районе Екатеринбурга. Восьмиклассница по приглашению учителя пришла к нему в гости, мужчина начал приставать к ребенку и усадил школьницу к себе на колени, она попыталась встать, но потеряла сознание.

По словам девочки, она пришла в себя, когда педагог совершал с ней половой акт. Когда он ушел в ванную школьница сумела выбраться из квартиры, о произошедшем она рассказала родителям спустя месяц. По данным Ura.ru, несовершеннолетняя является инвалидом и страдает детским церебральным параличом.

До этого сообщалось, что в Калининграде огласили приговор местному жителю, который изнасиловал школьницу, шантажируя ее интимными снимками. 35-летний мужчина уговорил девочку принять участие в фотосессии в нижнем белье, а потом начал шантажировать снимками. Злоумышленник заставил школьницу встретиться с ним и изнасиловал. Фотографа удалось задержать, было возбуждено уголовное дело, приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее в Петербурге отец семь месяцев насиловал пятилетнюю дочь.