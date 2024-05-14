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Россиянам объяснили, как избежать заражения крысиным гепатитом

Вирусолог Малинникова: крысиным гепатитом можно заразиться через продукты питания

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Pixabay

Одной из разновидностей гепатита Е является крысиный гепатит, вспышку которого недавно зафиксировали в Испании. Подхватить заболевание можно при недостаточно тщательном мытье рук и употреблении в пищу плохо обработанных продуктов, предупредила в беседе с 360.ru завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова.

Напомним, в Испании впервые в мире у людей выявили десятки случаев крысиного гепатита E у людей. Генотип этой разновидности болезни может быть зоотическим – передаваться от животных к человеку. В основном это происходит через плохо приготовленные продукты, мясо, загрязненную воду, продукты, на которые попали крысиные фекалии – чаще это овощи и фрукты, отметила вирусолог.

«Достаточно часто вызывает заболевания у человека, если человек кушал зараженное мясо, при этом термически плохо обработанное. Или [которое] используется часто в аутентичной кухне: различные домашние колбасы, сырокопченое мясо», — пояснила специалист.

Профилактика крысиного гепатита – это тщательное мытье рук, овощей и фруктов, а также отказ от еды, приготовленной неизвестно кем, особенно если речь идет о продающихся на улице продуктах и блюдах домашнего приготовления.

В России на сегодняшний день случаи крысиного гепатита не фиксировались, однако все равно нужно быть настороже, заключила Малинникова.

В Испании среди 40 заболевших оказались люди из разных регионов страны — Андалусии, Галисии, Наварры и Каталонии. Подробнее о том, как насколько опасен крысиный вирус и стоит ли ждать новой пандемии — в материале «Газеты.Ru».

Врач ранее рассказала о методах лечения крысиного гепатита Е.

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