Между тюменцем и владельцем элитного ресторана произошел конфликт из-за денег

В Тюмени хозяин элитного ресторана Vstekle Роман Мурашкин и экс-бармен заведения поспорили из-за денег. Об этом со ссылкой на бывшего сотрудника сообщает Ura.ru.

По информации агентства, тюменец рассказал, что устроился работать в ресторан в октябре прошлого года. Ему пообещали зарплату от 60 до 70 тысяч рублей, однако в результате платили лишь 27 тысяч рублей. При этом рабочий день россиянина длился 15 часов, а выходных почти не было. Мужчина не был официально трудоустроен.

По словам тюменца, работая в таком формате он продержался до мая текущего года. Примерно в тот же период бармену сообщили, что он якобы должен заведению 63 тысячи рублей и будет отрабатывать свой долг, трудясь в ресторане бесплатно.

Сотрудник предложил работодателю компромисс — работать бесплатно в счет долга два дня в неделю, однако владелец был не согласен и предложил экс-бармену оформить микрозаем, чтобы рассчитаться, а также написать расписку о том, что он обязуется вернуть долг.

Директор Vstekle обвинил экс-сотрудника ресторана во лжи, передает агентство. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

Ранее в Петербурге 62-летний охранник едва не поджег офис, требуя вернуть долг по зарплате.