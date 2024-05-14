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Вьетнамца, незаконно проживавшего в Орске 14 лет, депортируют из России

Гражданина Вьетнама, незаконно проживавшего в Орске, депортируют из России

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Shutterstock

В Орске Оренбургской области обнаружили гражданина Вьетнама, который проживал на территории России без разрешающих документов в течение 14 лет. Об этом сообщает ЕАН.

В агентстве уточнили, что административное дело в отношении вьетнамца рассмотрел Октябрьский районный суд города. Мужчина приехал в страну в мае 2009 года. Он должен был покинуть Россию через год, однако не сделал этого. Суд принял решение назначить вьетнамцу административный штраф в размере 2 тыс. рублей за нарушение правил пребывания для иностранных граждан. Кроме того, его депортируют из России.

14 мая сообщалось, что семью, несколько лет проживавшую в Екатеринбурге, депортируют в Казахстан. По словам 19-летней девушки, в Казахстане они жили в семье, где отец является гражданином России. Вместе с ним, матерью и братом они переехали в Екатеринбург в 2017 году, продав все имущество.

Вплоть до 2024 года каких-либо проблем, связанных с миграцией, у семьи не возникало. В 2024 году они начали собирать документы для того, чтобы получить вид на жительство. Однако выяснилось, что у них отсутствовала карта мигранта.

Ранее стало известно, что в Иркутске задержали вьетнамца, которого разыскивал Интерпол.

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