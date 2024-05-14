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Петербурженка стала инвалидом из-за упавшего льда и отсудила компенсацию 6,5 млн рублей

В Петербурге женщина отсудила 6,5 млн рублей компенсации из-за упавшего льда

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Shutterstock

Суд в Петербурге обязал компанию, обслуживавшую кровлю дома, выплатить пострадавшей от падения сосульки более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, женщина проходила мимо дома на набережной реки Мойки, когда не нее упала глыба льда. Женщина получила тяжелые травмы и попала в медучреждение в бессознательном состоянии. В 2022 году она получила справку об инвалидности.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Следователи выяснили, что сотрудники ответственной компании не очистили крышу от наледи, из-за чего пострадала женщина.

Суд встал на сторону женщины. Компания выплатила компенсацию морального вреда в размере 6,5 миллиона рублей. Помимо этого, представители организации покроют судебные расходы в размере 83,7 тысячи рублей.

До этого в Петербурге суд постановил выплатить компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей девочке, которую покусал питбуль, которого хозяин выгуливал без поводка и намордника.

Ранее в Литве суд обязал учительницу русского языка выплатить компенсацию националисту.

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