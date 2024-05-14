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Врач объяснил смысл термина «болезнь грязных рук»

Врач Неронов: к болезням грязных рук относят дизентерию и сальмонеллез

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Torsten Schon/Global Look Press

Грязные руки могут стать причиной заражения дизентерией, сальмонеллезом и вирусными заболеваниями. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Также гепатит А, гельминтозы и другие. Поэтому обязательно обращайте внимание на чистоту своих рук, и перед тем, как приготовить еду, принять пищу, совершить обработку раны или использовать контактные линзы, обязательно мойте руки», — подчеркнул Неронов.

По его словам, незаметно для себя человек может грязными руками почесать глаз, угостить ребенка леденцом и т.д. Все эти действия являются потенциально опасными с точки зрения передачи различных заболеваний, заключил врач.

До этого Неронов говорил, что руки необходимо мыть с использованием мыла и теплой воды в течение 30–40 секунд. По его словам, мылом необходимо тщательно обрабатывать все части кисти, пальцы и области между пальцев.

Он также отметил, что если возможности помыть руки нет, с собой необходимо иметь влажные антибактериальные салфетки. Они не гарантируют полную стерильность, но способны минимизировать риск инфицирования.

Ранее врач перечислила главные ошибки при приготовлении еды, которые грозят отравлением.

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