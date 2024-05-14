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В Вологодской области у следовавшего из Петербурга самолета сломалась система навигации

У летевшего в Челябинск самолета отказала система навигации

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Toby Melville/Reuters

У самолета, следовавшего из Петербурга, отказала относящаяся к навигации инерциальная система. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Борт следовал в Челябинск, но в момент, когда судно пролетало над Вологодской областью, стало известно о проблемах с системой. Несмотря на это, самолет проследовал до аэропорта в пункте назначения.

Как сообщает Ura.ru, рейс приземлился в Челябинске своевременно. Журналисты направили запросы в единый центр организации воздушного движения РФ и в пресс-службу аэропорта Челябинска, но ответов не получили.

До этого в Подмосковье самолет слишком низко пролетел над проезжей частью. Водитель автомобиля, регистратор которого снимал произошедшее, резко перестроился, чтобы избежать столкновения. Воздушное судно пролетело мимо, не задев машины на проезжей части.

В Росавиации заявили, что проведут расследование. В своем комментарии представитель ведомства заявил, что инцидент мог закончиться «негативными последствиями» и такой исход неприемлем.

Ранее в Великобритании женщина похудела на 39 кг после замечания попутчика в самолете.

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