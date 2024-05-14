Врач рассказал, сколько времени должен занимать процесс мытья рук

Руки необходимо мыть с использованием мыла и теплой воды в течение 30–40 секунд. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов. По его словам, мылом необходимо тщательно обрабатывать все части кисти, пальцы и области между пальцев.

«Руки обязательно нужно мыть и после того, как были на открытом воздухе, в общественном транспорте, посещали туалет, имели контакт с деньгами, домашними животными, уборки и т. п», — сказал Неронов.

Он добавил, что если возможности помыть руки нет, с собой необходимо иметь влажные антибактериальные салфетки. Они не гарантируют полную стерильность, но способны минимизировать риск инфицирования, заключил врач.

Гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого предупреждала, что отсутствие привычки мыть руки перед приготовлением еды может привести к пищевому отравлению.

Она пояснила, что на руках содержится большое количество бактерий, вирусов и других микроорганизмов, которые при попадании в организм могут вызвать различные инфекционные заболевания. Помимо этого, врач призвала отказаться от мытья мяса и яиц перед готовкой.

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