Россиянин ограбил мужчину на 28 млн рублей, продавая ему несуществующую машину

В подмосковных Химках полицейские задержали мужчину, которого подозревают в разбойном нападении. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Как рассказали правоохранители, 24-летний житель Краснодара разместил в интернете информацию о продаже дорогостоящей иномарки, которой в действительности у него не было. К объявлению мужчина приложил фото транспортного средства и документов, которые он сделал в одном из автосалонов.

На поддельное объявление откликнулся житель Новосибирска. Чтобы якобы заключить сделку купли-продажи, мошенник пригласил потерпевшего в свой «офис» в Химках. Никакого помещения злоумышленник не снимал, он подкараулил потерпевшего в подъезде дома, адрес которого указал для встречи, распылил ему в лицо перцовый баллончик и отобрал сумку с наличными.

Внутри сумки потерпевшего было 28 млн рублей.

Правоохранители задержали налетчика по горячим следам в съемной квартире. Часть украденных денег он потратил на погашение кредитов и личные нужды. Остальную сумму полицейские изъяли.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», фигурант заключен под стражу.

Ранее в Воронеже молодые люди напали с битой и ножом на мужчину, который что-то искал в кустах.