Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгороде под завалами рухнувшего после попадания снаряда подъезда нашли еще одно тело

МЧС: в Белгороде на месте обрушения подъезда многоэтажки нашли еще одну погибшую

close
100%
Антон Вергун/РИА Новости

В Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома найдена еще одна погибшая. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Таким образом, количество жертв после атаки ВСУ увеличилось до 16 человек.

В Белгороде обрушился целый подъезд 10-этажного дома на улице Щорса. В подъезде было 40 квартир. На месте работают спасатели и военные. В дом попали фрагменты сбитой ракеты «Точка-У», уточнило российское Минобороны. ВСУ целились в ТЭЦ, которая находится через дорогу от задетого дома, пишет Telegram-канал Shot. Обломки ракеты прилетели в район третьего этажа многоэтажки.

Запуск ракеты по Белгороду, по предварительным данным, был осуществлен из района Казачьей Лопани в Харьковской области, утверждает источник ТАСС. Сирену ракетной опасности в регионе запустили около 11:20, а потом объявляли еще два раза. Около 12:30 при разборе завалов на спасателей обрушился кусок крыши. Пострадали трое сотрудников МЧС.

Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минобороны сообщили о сбитых за ночь реактивных снарядах над Белгородской областью.

Все новости на тему:
Обрушение дома в Белгороде
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами