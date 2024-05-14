В Белгороде под завалами рухнувшего после попадания снаряда подъезда нашли еще одно тело

В Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома найдена еще одна погибшая. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Таким образом, количество жертв после атаки ВСУ увеличилось до 16 человек.

В Белгороде обрушился целый подъезд 10-этажного дома на улице Щорса. В подъезде было 40 квартир. На месте работают спасатели и военные. В дом попали фрагменты сбитой ракеты «Точка-У», уточнило российское Минобороны. ВСУ целились в ТЭЦ, которая находится через дорогу от задетого дома, пишет Telegram-канал Shot. Обломки ракеты прилетели в район третьего этажа многоэтажки.

Запуск ракеты по Белгороду, по предварительным данным, был осуществлен из района Казачьей Лопани в Харьковской области, утверждает источник ТАСС. Сирену ракетной опасности в регионе запустили около 11:20, а потом объявляли еще два раза. Около 12:30 при разборе завалов на спасателей обрушился кусок крыши. Пострадали трое сотрудников МЧС.

Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минобороны сообщили о сбитых за ночь реактивных снарядах над Белгородской областью.