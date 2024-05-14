Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина без гражданства пытался ввезти в Россию подводный дрон

Житель Эстонии пытался ввезти в Россию подводный дрон и был задержан

close
100%
Александр Кондратюк/РИА Новости

Житель Эстонии пытался ввести в Россию незадекларированный подводный дрон и был задержан сотрудниками Кингисеппской таможни в Ивангороде. Об этом сообщает Северо-Западное таможенное управление.

При прохождении таможенного досмотра мужчина без гражданства, постоянно проживающий на территории Эстонии, заявил, что у него нет товаров, подлежащих декларированию. Однако сканирование его девятикилограммового кейса из пенопласта позволило установить, что внутри находится технически сложная конструкция.

«Устройство оборудовано в фронтальной части камерой и 8 пропеллерами по краям. На товаре имеется заводская надпись: «CHASING M2», а также металлическая шильда с информацией о китайском производителе. Согласно маркировке, изделие является профессиональным подводным дроном», — говорится в сообщении таможни.

По словам мужчины, он вез дрон в Петербург для продажи.

Возбуждено административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Нарушителю грозит изъятие дрона с уплатой в бюджет штрафа в размере его двукратной стоимости.

27 апреля Федеральная таможенная служба раскрыла схему ввоза Mercedes в РФ по поддельным белорусским документам. Ущерб от действий злоумышленников составил 8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что россиянину грозит до 10 лет колонии за попытку вывезти в Китай зубы кашалота.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами