Мужчина без гражданства пытался ввезти в Россию подводный дрон

Житель Эстонии пытался ввести в Россию незадекларированный подводный дрон и был задержан сотрудниками Кингисеппской таможни в Ивангороде. Об этом сообщает Северо-Западное таможенное управление.

При прохождении таможенного досмотра мужчина без гражданства, постоянно проживающий на территории Эстонии, заявил, что у него нет товаров, подлежащих декларированию. Однако сканирование его девятикилограммового кейса из пенопласта позволило установить, что внутри находится технически сложная конструкция.

«Устройство оборудовано в фронтальной части камерой и 8 пропеллерами по краям. На товаре имеется заводская надпись: «CHASING M2», а также металлическая шильда с информацией о китайском производителе. Согласно маркировке, изделие является профессиональным подводным дроном», — говорится в сообщении таможни.

По словам мужчины, он вез дрон в Петербург для продажи.

Возбуждено административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Нарушителю грозит изъятие дрона с уплатой в бюджет штрафа в размере его двукратной стоимости.

27 апреля Федеральная таможенная служба раскрыла схему ввоза Mercedes в РФ по поддельным белорусским документам. Ущерб от действий злоумышленников составил 8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что россиянину грозит до 10 лет колонии за попытку вывезти в Китай зубы кашалота.