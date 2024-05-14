Синоптики: на этой неделе погода в Москве будет меняться каждый день

В ближайшее время в Москву вернется теплая весенняя погода. В течение этой недели каждый день температура воздуха будет повышаться на 1-2 градуса, пообещал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. К выходным воздух прогреется до 21 градуса выше нуля, отметил он в беседе с RT.

Преимущественно на этой неделе погоду будет определять антициклон, благодаря чему в столице будет малооблачно, осадков не ожидается, отметил Ильин. При этом по северной части Европейской территории России со стороны Баренцева моря начнет двигаться северо-атлантический циклон, благодаря чему станет еще теплее, пообещал метеоролог.

«Он перекроет доступ арктическому воздуху сюда к нам, чтобы нам немного прибавить тепла. К выходным стоит ждать +16...+21°С», — заключил Ильин.

Другие синоптики также отмечают, что в погода в Москве вскоре наладится, ожидается, что к концу месяца потеплеет до +25°C. По их данным, принесший аномальные холода циклон отойдет на северо-восток.

Ранее сообщалось, что плохая погода в России в мае может сказаться на мировом рынке зерновых.