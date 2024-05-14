Нарколог назвал самообманом любовь россиян к игристым винам

Рост спроса россиян на игристые вина должен вызывать не меньшее беспокойство, чем если бы речь шла о крепких спиртных напитках, считает врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров. В беседе с Общественной Службой Новостей он назвал иллюзией и самообманом мнение о том, что выбор в пользу слабоалкогольных напитков менее вреден и является признаком тонкого вкуса, а не зависимости.

Все спиртные напитки являются всего лишь растворами этанола, подчеркнул Шуров. По его словам, шампанское люди любят как раз из-за того, что за счет газа оно моментально всасывается и быстро опьяняет, отметил он. При этом объемы выпитого игристого вина часто соответствуют бутылке водки, однако человек этого не понимает, так как считает, что сделал правильный выбор, объяснил нарколог.

«Как правило, начинают со слабоалкогольных напитков, а заканчивается все одинаково. Это одинаково вредная дрянь. Вот только у пьющих слабоалкогольные напитки есть иллюзия, что они меньше вредят здоровью или пьют более качественное, что они культурные сомелье, а не алкаши. Это все разновидность самообмана», — заключил Шуров.

Напомним, в России отметили рост потребления россиянами недорогих игристых вин на фоне снижения реальных доходов. Отмечается, что в январе-марте 2024 года отгрузки 20 крупнейших отечественных компаний-производителей игристых вин выросли на 43,6% в годовом выражении до 3,248 млн декалитров.

Врачи ранее назвали алкогольные напитки, которые могут вызвать мигрень.