Эксперты оценили эффективность диеты по группе крови

В мире набирает популярность диета, адепты которой определяют пользу и вред продуктов, ориентируясь на группу крови. Однако эта теория не подтверждается на практике, а то, как организм будет переваривать продукты, не зависит от группы крови, выяснила у экспертов Общественная служба новостей.

Последователи диеты по группе крови считают, что усвояемость продуктов зависит от того, когда именно возникла та или иная группа крови в эволюционном процессе. К примеру, обладатели группы крови, сформировавшейся раньше, чем люди стали есть бобовые и зерновые культуры, считают, что у них по умолчанию непереносимость этих продуктов. Однако эксперты подчеркивают, что усвоение зерновых и бобовых культур чаще зависит от того, как они приготовлены. Желудок их не переваривает – за это отвечают бактерии кишечника.

То же самое касается молочных продуктов – есть мнение, что их нельзя употреблять в пищу людям с первой группой крови, появившейся до того, как молочка вошла в рацион человека. Однако специалисты подчеркивают, что на самом деле за усвоение лактозы отвечает фермент лактаза. Его нет у 65 % всего населения Земли, из-за чего у них наблюдается непереносимость продуктов, не связанная с группой крови. Эксперты отмечают, что, если после употреблении молочки наблюдается вздутие живота, от нее лучше отказаться.

Ученые считают, что если исключить из рациона ряд продуктов, ориентируясь на группу крови, то это может негативно сказаться на здоровье. К примеру, цельнозерновые и бобовые продукты необходимы кишечнику как пребиотики. А чтобы узнать, как организм воспринимает те или иные продукты, лучше сдать анализ крови на тест Полный геном. Так можно определить индивидуальные особенности организма, отмечают специалисты.

Напомним, диетологи в беседе с «Газетой.Ru» назвали диету по группе крови абсурдной. Они подчеркивают, что такой тип питания не выдерживает никакой критики, более того – сегодня нет ни одного качественного масштабного исследования об эффективности подобной диеты.

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