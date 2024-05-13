Кинолог назвал причины плохого самочувствия собак в теплое время года

Цветение растений, горячий асфальт, кондиционеры и многое другое может стать причиной плохого самочувствия собаки. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«В теплое время года уделяйте внимание собаке: берегите от сквозняков и открытого солнца, купания в грязных водоемах, прогулок по раскаленному асфальту», — сказал эксперт.

Из-за аллергии, по его словам, питомец может начать чихать, кашлять и расчесывать морду. Первым симптомом теплового удара может являться усиленная одышка у собаки, добавил кинолог.

До этого Голубев рассказал, как правильно выгуливать собаку.

По его словам, лучше создать привычную обстановку, в которой питомец будет чувствовать себя уверенно. Нужно менять маршрут выгула только тогда, когда пес привыкнет, освоится и уже не будет так сильно интересоваться окружающими деталями.

Эксперт особо отметил, что собака во время прогулки должна получить новую информацию и изучить окружающий мир. Кроме того, в прогулку следует включать игры, например, с мячом. Это позволит увлечь собаку, дав возможность избавиться от скопившейся энергии.

Ранее кинолог объяснил, почему дружелюбие собаки может быть опасным для нее самой.