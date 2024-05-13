В Ленинградской области восстановили знаковый геоглиф «Искра»

Волонтеры-активисты при участии губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко высадили 450 сосен на Синявинских высотах для восстановления знакового геоглифа «Искра». Об этом сообщили организаторы акции «Сад памяти».

В акции приняли участие 700 человек. По поручению губернатора на территории геоглифа усилят меры безопасности и установят камеры видеонаблюдения. Это позволит быстро выявлять нарушителей порядка.

Геоглиф создали при поддержке гранта губернатора в 2023 году. Памятник занял площадь в 100 на 20 м, чтобы его можно было увидеть из самолета.

В апреле 2024 года роща частично выгорела из-за пала сухой травы. Было принято решение восстановить геоглиф.

Синявинские высоты имеют особое значение в истории Ленинградской битвы: в 1941-1943 годах здесь шли ожесточенные и кровопролитные бои за прорыв блокады Ленинграда — знаменитая операция «Искра».

Ранее в Липецкой области высадили патриотический геоглиф.