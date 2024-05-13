Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленинградской области восстановили знаковый геоглиф «Искра»

В Ленинградской области восстановили знаковый геоглиф «Искра»

close
100%
Комитет общественных коммуникаций Ленобласти/VK

Волонтеры-активисты при участии губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко высадили 450 сосен на Синявинских высотах для восстановления знакового геоглифа «Искра». Об этом сообщили организаторы акции «Сад памяти».

В акции приняли участие 700 человек. По поручению губернатора на территории геоглифа усилят меры безопасности и установят камеры видеонаблюдения. Это позволит быстро выявлять нарушителей порядка.

Геоглиф создали при поддержке гранта губернатора в 2023 году. Памятник занял площадь в 100 на 20 м, чтобы его можно было увидеть из самолета.

В апреле 2024 года роща частично выгорела из-за пала сухой травы. Было принято решение восстановить геоглиф.

Синявинские высоты имеют особое значение в истории Ленинградской битвы: в 1941-1943 годах здесь шли ожесточенные и кровопролитные бои за прорыв блокады Ленинграда — знаменитая операция «Искра».

Ранее в Липецкой области высадили патриотический геоглиф.

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами