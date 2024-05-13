В Подмосковье продолжается борьба с борщевиком

В Подмосковье в полосах отвода региональных дорог устранят более 2 тыс. га борщевика, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.

По словам заместителя председателя правительства — министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, с подрядными организациями заключены контракты на устранение нежелательной растительности.

Он отметил, что работы проведут в два этапа. Перед началом цветения специалисты проведут химическую обработку, а затем будет произведен механический и ручной окос.

Контролировать работы по ликвидации нежелательной растительности будут с помощью автоматизированной системы контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры – СКПДИ.