В Белгороде упал беспилотник

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) заметили во дворе одного из жилых домов в городе Белгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале «Go31 | Новости Белгорода».

В материале отмечается, что дрон упал около многоэтажного дома №33 по бульвару Юности. На снимке с места происшествия видно, что в населенном пункте рухнул БПЛА самолетного типа.

«Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент нет», — говорится в публикации.

Днем 13 мая министерство обороны РФ сообщило о ликвидации украинского беспилотника в небе над Белгородской областью. Дрон самолетного типа заметили около 12:00 мск, после чего в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО) и сбили заданную цель.

Утром в тот же день губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил о подавлении БПЛА в Становлянском округе административного центра региона. Он уточнил, что в результате падения фрагментов летательного аппарата на местной электрической подстанции начался пожар.

Незадолго до этого правительство Курской области рассказало о ликвидации восьми дронов в воздушном пространстве региона. По данным властей, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать российский субъект при помощи беспилотников самолетного типа.

Ранее в Белгороде во время сигнала ракетной опасности произошли два мощных взрыва.