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Организаторы конкурса «Микс Россия» объявили о старте нового сезона

Прием работ на конкурс «Микс Россия» продлится до 30 сентября

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Предоставлено пресс-службой Центра Развития Бизнес Коммуникаций (ЦРБК)

Организаторы конкурса цифровых коммуникаций «Микс Россия» объявили о старте приема заявок нового сезона, сообщает пресс-служба Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР).

Всего участники смогут подать заявки в 4 категориях: маркетинговые коммуникации, мастерство исполнения, креативное использование и технологии.

Победителей конкурса определят 4 состава жюри, в которые войдут члены правления АРИР, представители рекламных групп, рекламодателей, экосистемных компаний и технологических платформ.

«Участие в конкурсах - это великолепная возможность показать свои лучшие работы, повысить узнаваемость агентства и привлечь новых клиентов. А награды вдохновляют команду и мотивируют стремиться к новым вершинам», — отметила руководитель направления маркетинга и PR креативного коммуникационного агентства SOCIALIST Екатерина Аннинская.

Также в этом году организаторы добавили в блок «Технологии» 2 новые категории: «Лучшее технологическое решение и платформа» и «Технологии искусственного интеллекта».

Победителей конкурса объявят 13 ноября.

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