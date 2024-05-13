Экс-адвокат Ефремова рассказал о тяжелом восстановлении после ранения в зоне СВО

Адвокат Эльман Пашаев, в прошлом выступавший защитником актера Михаила Ефремова, рассказал о своем тяжелом восстановлении после ранения в зоне проведения военной спецоперации. Лечение от полученной контузии еще продолжается, однако в беседе с 360.ru юрист заявил, что хочет как можно скорее вернуться в зону СВО.

«Пока контузия не проходит. Тяжело. Надеюсь, все будет нормально. Очень хочу встать и возвращаться. Сегодня узнаю у врача, когда меня отпустят», — рассказал Пашаев.

По словам юриста, он проходит курс интенсивного лечения, который включает в себя большое количество капельниц – их ему начинают ставить с самого утра. Помимо этого, в лечение входят курсы уколов и прием лекарств.

Напомним, Пашаев отправился в зону СВО добровольцем. В конце апреля появилась информация о его ранении – СМИ писали, что он оказался при смерти. Сам адвокат позже вышел на связь и рассказал, что был ранен неподалеку от Угледара, перенес операцию и будет восстанавливаться около месяца. При этом в начале мая он заявил о своем желании вернуться в зону СВО как можно скорее.

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