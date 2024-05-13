Синоптики предупредили москвичей о грядущем изменении погоды

В начале мая европейскую часть страны накрыли аномальные холода – в некоторых регионах это была самая холодная декада мая за всю историю метеонаблюдений. Однако к середине месяца в столичный регион придет антициклон, который принесет с собой потепление. Хотя сохранится прохладная погода, новых заморозков в этом сезоне больше не будет, пообещал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с 360.ru.

Уже эта рабочая неделя в Москве и области началась с небольшого потепления, холодный северный ветер в ближайшее время сменится западным и северо-западным, отметил Шувалов.

«[Погода] отнюдь не теплая, но и не сказать, чтобы сильно холодная погода. Прямо скажем, отрицательные отклонения от нормы сохранятся, но они будут не такими значительными», — рассказал метеоролог.

Ночных заморозков, по его словам, больше не ожидается, а днем температура воздуха составит 11-13 градусов выше нуля, к четвергу поднимется до 15-17 градусов.

В пятницу вновь прогнозируются дожди и до +15 градусов, однако в целом погода «отходит от холодного шока», с которого начался май, подчеркнул синоптик.

Напомним, в Гидрометцентре сообщали, что, хотя дневные температуры воздуха будут повышаться, однако все равно останутся ниже нормы. Так, на европейской части территории России будет ниже нормы на 5-7°C, погода отстает от климатического развития примерно на 3-4 недели.

Синоптик ранее рассказала об опасности аномально холодной погоды в Москве.