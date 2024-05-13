Парикмахер перечислила самые частые ошибки в уходе за волосами

Одной из самых распространенных ошибок в уходе за волосами является неправильный выбор шампуня. Об этом «Москве 24» рассказала парикмахер, стилист Лилия Левина.

По ее словам, в этом вопросе важно ориентироваться не на качество полотна волос, а на состояние кожи головы. Кроме того, ошибкой будет отказываться от использования маски и кондиционера для волос, отметила эксперт. Многие могут неправильно сушить и укладывать волосы, добавила она.

«Утром люди спешат на работу, не досушивают волосы. И начинают делать укладку горячими инструментами – щипцами, утюжками, плойками. Локоны дымят, вода испаряется, варится белок волоса. И в итоге через какое-то время пряди превращаются во что-то совершенно безжизненное», — предупредила Левина.

Перед укладкой и сушкой волос она советует обязательно использовать термозащиту. После этого важно полностью высушить волосы, а далее можно переходить к укладке.

Стилист и креативный директор компании Seneca Слава Рябоконь до этого рассказал «Газете.Ru», что вода из-под крана, на котором не установлен фильтр, может негативно сказываться на качестве волос.

Ранее парикмахер развеяла два самых популярных мифа о стрижке волос.