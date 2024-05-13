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Психологи назвали способы легко войти в рабочий режим после праздников

Психолог Андросенко: после праздников важно составить план на рабочую неделю

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Depositphotos

Легче войти в трудовой режим после долгих праздничных выходных поможет составление плана на день и на всю рабочую неделю. Это дает возможность правильно расставить приоритеты, вспомнить важные задачи и организовать время, чтобы избежать перегрузок, рассказала RT психолог отдела профориентации и карьеры специализированного центра занятости «Моя карьера» Елена Андросенко.

Делиться с коллегами впечатлениями от выходных лучше всего до работы или во время перерыва – это дает возможность еще раз пережить приятные моменты и получить заряд позитивной энергии, считает специалист.

«Человеку важно иметь своеобразный альбом позитивных и счастливых моментов и обращаться к нему за дополнительным ресурсом», — отметила Андросенко, подчеркнув, что прибегать к такому методу нужно только во внерабочее время.

С началом рабочей смены нужно постараться сконцентрироваться на настоящем моменте и планировании будущих задач, не убегая в прошлое, посоветовала психолог. Также психолог посоветовала ценить работу и помнить, что она дарит множество плюсов, в том числе – финансы на оплату расходов и возможность профессионального развития. Праздники же могут потерять свою привлекательность, если будут слишком частыми.

Поднять настроение может и внимание к другим праздникам, даже если они не являются выходными днями, добавила психолог. В качестве примера она привела День музеев, который отмечается 18 мая.

«Подготовка планов на ближайшие выходные — также отличный способ для поднятия эмоционального фона», — подытожила специалист.

Напомним, также психологи советуют заранее составлять списки дел и приступать к ним поочередно. Сложные задачи рекомендуется начинать выполнять с утра.

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