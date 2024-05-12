Политолог назвал неслучайными выдвижения губернаторов на должности в новом правительстве

Выдвижение на должности в новом правительстве губернаторов нескольких регионов, ранее не входивших в него, говорит о том, что они показали свою эффективность на деле. Об этом заявил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

Он подчеркнул, что все выдвинутые губернаторы эффективно справлялись со своими задачами. При этом политолог отметил, что губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев представляет партию ЛДПР, поэтому на должности в новом правительстве выдвинуты не только представители «Единой России».

«Эти губернаторы достаточно молодые, хорошо себя зарекомендовали в регионах, проходили кадровую школу по президентской программе. Соответственно, то, что их сейчас выдвигают на крайне ответственные участки работы, а это Минэнерго, Минпромторг, Минтранс и Минспорт. Это не рядовые должности, а федеральные министерства», — сказал он.

Баширов подчеркнул, что все это демонстрирует, что кадровая политика, которую ведет президент России Владимир Путин обеспечивает должностные лифты. В пример он привел Дегтярева, который из региона попал в Госдуму, потом стал губернатором Хабаровского края, хотя сам он из Поволжья, а сейчас обратно может вернуться в Москву.

«Это демонстрация того, что кадровые лифты работают. Есть системная работа, это не случайное назначение. Очевидно, администрация президента следит за тем, как кандидаты, которых президент первоначально назначает исполняющими обязанности, потом работают в регионе», — сказал эксперт.

Также среди выдвинутых губернаторов он выделил главу Кузбасса Сергея Цивилева.

«На мой взгляд, это очень важный выбор, потому что Цивилев — это, возможно, первый министр, который представляет угольщиков. Минэнерго это все-таки про нефть, уголь, газ и электроэнергию. Мне кажется, что это очень важно. Донбасс — это угольный регион. И, несомненно, ЛНР и ДНР будут находиться под особом вниманием. Эту отрасль там нужно будет поднимать в силу того, что в нее долгое время не вкладывали и не модернизировали ее», — отметил политолог.

По его мнению, работа Цивилева в угольной компании и его работа губернатором угольного региона принимались во внимание при его выдвижении.

«Посмотрим, что будет в Госдуме. Пока все идет гладко, комитеты утверждают. Комитет по энергетике Цивилева и Новака уже утвердил. Остальные комитеты еще продолжают работу», — заключил Баширов.

Напомним, 11 мая глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента состав нового правительства страны. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что времена появления в кабинете министров неожиданных людей ушли.