Восьмилетняя девочка выпала из окна гостиницы в Новосибирске, играя в прятки с подружками

В Новосибирске восьмилетняя девочка выпала из окна гостиницы, играя в прятки, и попала в реанимацию. Об этом сообщает «Комсомольская правда Новосибирск».

По информации издания, инцидент произошел 10 мая в гостинице «Центральная». Очевидица рассказала, что в заведение заселился танцевальный коллектив, в котором было 52 несовершеннолетних разных возрастов. Среди его членов были как дети в возрасте пяти лет, так и девушки-подростки. Их сопровождали три тренера и двое взрослых-смотрящих.

В какой-то момент дети начали кричать и стучаться в номер к очевидице с просьбой о помощи. Они заявили, что из окна выпала девочка.

Дети рассказали, что во время игры в прятки восьмилетняя девочка спряталась на окне за шторкой. Предположительно, окно не было закрыто, а ребенок облокотился спиной на москитную сетку. В результате она выпала с высоты четвертого этажа.

На место прибыли полицейские и опросили всех. Пострадавшую доставили в больницу и поместили в реанимацию. Медики оценили ее состояние как тяжелое. Предварительно, у нее диагностировали перелом крестца.

Очевидица рассказала, что тренер пострадавшей плакала на протяжении суток, обвиняя себя в произошедшем. После инцидента во всех номерах гостиницы установили заглушки — окна не открываются более чем на 15 см.

Ранее девочка выпала из окна в Липецке и попала в больницу в тяжелом состоянии.