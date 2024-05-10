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«Единая Россия» поддержала кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства

Андрей Турчак: необходимо оперативно выполнять поручения президента

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Пресс-служба «Единой России»

Фракция «Единой России» в Госдуме единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства, сообщил в своем Telegram-канале секретарь генсовета «Единой России», первый зампредседателя Совфеда РФ Андрей Турчак.

«У партии и правительства сегодня выстроено максимально продуктивное взаимодействие. Это позволило эффективно работать над Народной программой и партийными проектами», — написал он.

Турчак добавил, что сегодня ключевым приоритетом работы является выполнение поручений президента и достижение национальных целей развития.

«Партия окажет будущему составу правительства законодательную поддержку, помощь в получении обратной связи от жителей регионов и кадровом укреплении органов власти всех уровней», — отметил Турчак.

Ранее в Госдуме представили кандидатуру Мишустина на пост премьера.

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