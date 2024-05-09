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Политолог назвал День Победы предметом гордости России

Политолог Васильев: День Победы продолжает нести сакральное значение для россиян

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Историческая память о Великой Отечественной войне проходит сквозь поколения, обретая новые формы, но сохраняет гордость за народную победу, считает политолог, член экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев.

«Общая боль, потеря около 27 млн человек, всеобщее постоянное напряжение и, наконец, народный подвиг на фронте и в тылу, в результате которого мы смогли побороть нацизм и обеспечить спокойную жизнь всему миру», — сказал он.

По словам Васильева, государство и общество совместно работают над сохранением памяти о Великой Победе.

«Если в 2011 году «Бессмертный полк» был локальным томским мероприятием, то через несколько лет он распространился не только на всю Россию, но и даже на зарубежные страны. И схожая тенденция происходит со всеми инициативами, исходящими от общества», — отметил политолог.

Васильев добавил, что все попытки недоброжелателей преуменьшить роль СССР во Второй мировой войне раз за разом проваливаются.

«За 79 лет было много попыток приуменьшить роль СССР во Второй мировой войне. И это касается в основном тех, чей моральный авторитет не является внушительным. Однако, мы можем точно сказать, что все попытки недоброжелателей дискредитировать и умалить роль России в Великой Победе, потерпели сокрушительное поражение, а наша страна продолжает гордо нести Знамя Победы над всем миром», — сказал он.

Напомним, 9 мая 2024 года отмечается 79-я годовщина победы в Великой Отечественной войне.

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