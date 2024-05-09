Самый северный Парад Победы состоялся на маршруте экспедиции «Чистая Арктика-Восток-77»

Самый северный Парад Победы прошел на маршруте научной экспедиции «Чистая Арктика — Восток-77» в поселке Новорыбная на северо-востоке Таймыра вблизи эстуария реки Хатанги. Об этом сообщил Теlegram-канал экспедиции.

Члены научной экспедиции приняли участие в параде на снегоходах.

Накануне жители поселка Новорыбная передали через организационный комитет по содействию армии, авиации и флоту в специальной военной операции посылки для воинов-таймырцев, принимающих участие в боевых действиях в Новороссии.

Экспедиция «Чистая Арктика — Восток-77», в состав которой вошли ученые из 20 институтов РАН и нескольких вузов, стартовала в Мурманске в августе прошлого года. Задача экспедиции — проведение крупных акций по защите природы и развитию социальной сферы. Также участники проводят исследования по госзаданиям своих научных центров.

В поселке Новорыбная ученые уже провели ряд исследований. Летом будет создана группа длительного мониторинга — одна из 77 групп, которые проводят полевые наблюдения под руководством научных коллективов.

Поселок Новорыбная занимает важное место в российской истории. В его окрестностях находилась зимовка экспедиции братьев Лаптевых. Исследовали составили первую карту Таймыра, открыли Море Лаптевых, а участник экспедиции Семен Челюскин открыл самый северный мыс Евразии.