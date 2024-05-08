Россиянам рассказали, при какой температуре воздуха стоит опасаться клещей

Больше всего клещей стоит опасаться при температуре воздуха +18 — +20 °C, поскольку при таких условиях они наиболее активны. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что риск укуса особенно возрастает в лесах, полях и садах. Клещи реагируют на запахи животных, дыхание, влагу, тепло и вибрации тела. Зацепившись за тело, одежду или шерсть, насекомые начинают ползти в поисках нежной кожи, рассказывают специалисты.

В случае укуса клеща эксперты советуют незамедлительно обратиться в медицинское учреждение, чтобы его удалить.

Эксперты сервиса путешествий tutu до этого рассказали «Газете.Ru», как защитить от клещей себя и питомца.

Специалисты заявили, что лучше прививаться до начала клещевого сезона, однако это можно сделать и сейчас. Они напомнили, что доступна срочная вакцинация — второй компонент вакцины вводят спустя две недели, а не месяц, после первого.

К регионам, которые наиболее опасны с точки зрения зараженных энцефалитом клещей, относят Сибирь, Урал и Дальний Восток. При этом необходимо помнить, что подцепить клеща можно везде.

Ранее ветеринар рассказал о болезни собак, которую вызывает укус клеща.