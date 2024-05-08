Россиянам объяснили, как спасти свой дом от лесного пожара

Жителям деревень и поселков в регионах с высокой степенью угрозы лесных пожаров нужно готовиться к ним заранее, считает эксперт по безопасности и выживанию Эдуард Халилов. В первую очередь важно добиться создания так называемой зоны безопасности, чтобы деревья не находились слишком близко к жилью, рассказал он Общественной службе новостей.

Работать в этом направлении жителям нужно совместно с администрацией – ее сотрудники должны побеспокоиться о том, чтобы снизить вероятность перехода огня из леса на поселение.

Во время лесного пожара воздух сильно нагревается, а поднимающиеся наверх угли могут прилететь на участок и постройки, отметил Халилов. Из-за этого возникает угроза создания очагов пожара, поэтому важно быть готовыми к их оперативному устранению. На участке должны быть достаточные запасы воды для тушения огня.

«Пока вы оповестите пожарные службы, и пока они приедут, огонь может распространиться уже настолько, что тушить будет нечего», – объяснил эксперт.

Напомним, по прогнозу специалистов, в этом году повышенный риск лесных пожаров ожидается на Урале, в Сибири, юге Дальнего Востока и Якутии. В регионах Центральной России ситуация прогнозируется более-менее спокойная, во многом за счет повышенного уровня готовности спецслужб.

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