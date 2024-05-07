Врач объяснил, к каким последствиям может привести бронхиальная астма

Астма может привести к развитию эмфиземы легких, а также к сердечной и легочной недостаточности. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Антон Казеннов.

«Для диагностики используются перкуссия, то есть анализ звуков, которые слышны при простукивании определенных участков грудной клетки. Прослушиваются звуки при помощи фонендоскопа. Исследуются функции легких с помощью специального прибора — спирометра — для определения степени обструкции бронхов», — рассказал Казеннов.

Кроме того, по его словам, врач может провести такие процедуры, как бронхоскопия, рентгенография легких, электрокардиография.

Специалист также перечислил первые признаки астмы. Основным симптомом является сильный приступ удушья, однако он возникает не сразу. Заболеванию предшествуют косвенные признаки, такие как слизистые выделения из носоглотки и непрерывное чихание, пояснил он.

Первым признаком может быть и затруднение при глубоком вдохе. Кроме того, могут наблюдаться долгий, необычно шумный выдох, свистящие хрипы при дыхании и влажный кашель, добавил Казеннов.

Ранее врач назвал причины возникновения бронхиальной астмы.