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Врач назвал причины возникновения бронхиальной астмы

Врач Казеннов: бронхиальная астма может возникнуть из-за аллергенов и инфекций

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Depositphotos

Возникновению бронхиальной астмы могут способствовать аллергены, инфекции, а также экстремальные температуры. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Антон Казеннов.

«В частности, пыль в доме, запахи от корма для аквариумных рыбок, шерсть домашних животных, определенные пищевые добавки и лекарственные препараты, вызывающие индивидуальную непереносимость, а также длительный контакт с парфюмами и вредными производственными веществами», — сказал специалист.

Он добавил, что не стоит недооценивать и стресс. Сильные эмоциональные переживания, по его словам, могут оказывать влияние на развитие астматических приступов.

Специалисты Химкинской областной больницы до этого предупреждали, что при тяжелой форме аллергии на пыльцу последствия могут перерасти в астму и даже в хроническую обструктивную болезнь легких. Медики подчеркивают, что для предотвращения опасных осложнений аллергию необходимо лечить, причем не тогда, когда симптомы уже заметны, а заранее, примерно за полгода до начала сезона.

В случае, если с аллергией пришлось столкнуться впервые, врачи советуют носить солнцезащитные очки и головной убор, мыть волосы каждый раз, приходя с улицы, и чаще мыть руки. Также рекомендуется ежедневно проводить дома влажную уборку и воздержаться от занятия спортом на улице.

Ранее врач рассказал, какими последствиями чреват храп.

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