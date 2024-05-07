Россияне смогут поделиться подвигами родных в рамках акции от «Рувики»

Ко Дню Победы интернет-энциклопедия «Рувики» запустит акцию «Ваши герои – наша история!», в рамках которой любой россиянин сможет рассказать о своем родственнике-ветеране Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба «Рувики».

На портале необходимо указать имя человека, которому посвящена статья, рассказать не менее 1 факта о герое, а также приложить подтверждающие источники (сканы документов, ссылки на документы).

«В каждой семье хранится память о родственниках, чьи судьбы переплелись с историей нашей страны во время Великой Отечественной войны. Однако эти знания остаются только в семейных архивах, лишь изредка всплывая в рассказах и воспоминаниях», — отметил генеральный директор новой интернет-энциклопедии «Рувики» Владимир Медейко.

По его словам, в интернет-энциклопедиях впервые появится возможность рассказать о подвиге ветеранов.

«День Победы – важнейший праздник, и для нас большая честь внести свой вклад в сохранение великой истории, позволив каждому увековечить своего героя», — добавил Медейко.

Напомним, 9 мая 2024 года отмечается 79-я годовщина со Дня Победы в Великой Отечественной войне.