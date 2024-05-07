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Врач рассказала, какая диета поможет эффективно снизить вес

Врач Лазуренко: эффективно снизить вес можно только при изменении образа жизни

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Эффективно снизить вес можно только с помощью тех диет, которые переходят в постоянный образ жизни. Об этом рассказала врач-диетолог и терапевт в клинике Доктора Ковалькова Наталья Лазуренко, передает Pravda.Ru.

Она пояснила, что обычно такие ограничения в питании имеют кратковременные положительные эффекты, потому что многие люди стремятся к быстрым результатам без долгосрочных изменений в образе жизни. Врач уточнила, что жировая ткань в организме людей всегда стремится к накоплению, поэтому краткосрочные диеты являются бесполезными.

«Настоящая диета — это не временная мера, а долгосрочное изменение привычек» — сообщила Лазуренко.

Эндокринолог и диетолог Надежда Фетисова до этого говорила, что монодиеты на основе одного продукта не дают долгосрочного результата и вредят здоровью из-за дефицита многих нутриентов. Также врач предупредила, что популярные сейчас лекарства для похудения негативно влияют на моторику ЖКТ. Это приводит к тошноте и другим побочным эффектам, из-за которых пациенты часто отказываются от препаратов.

Ранее стало известно, как ускорить процесс похудения на 30%.

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