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Россиянам рассказали, какие аттракционы являются самыми опасными

Гостехнадзор: американские горки являются одними из самых опасных аттракционов

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Depositphotos

Аттракционы делятся на три группы потенциального биомеханического риска, к высокой степени риска относятся те, которые поднимают посетителей на высоту более восьми метров или двигаются со скоростью более 20 метров в секунду. Об этом «Парламентской газете» рассказали в региональных управлениях Гостехнадзора.

Специалисты контрольных ведомств уточнили, что к таким, например, относятся колеса обозрения и американские горки. В среднюю категорию попадают аттракционы, которые поднимаются на два-восемь метров и перемещаются со скоростью 10-20 метров в секунду, — горки и большие цепочные карусели. Остальные аттракционы попадают в третью степень риска — детские батуты, лабиринты и карусели.

Чтобы обезопасить себя, эксперты советуют убедиться, что у аттракциона есть государственный регистрационный знак, который подтверждает, что он прошел проверку инспекторов Гостехнадзора, а также оценку технического состояния и безопасности. На знаке должен быть указан код региона, четырехзначный номер аттракциона и QR-код. Помимо этого, гражданам советуют оценить надежность креплений.

Накануне Telegram-канале Baza писал, что детский аттракцион в городе Ейске, расположенном в Краснодарском крае, сломался прямо во время сеанса. По данным журналистов, из строя вышел аттракцион «Лавица». В этот момент на нем находились несколько детей, трое из которых получили травмы.

Ранее сообщалось, что посетители парка развлечений на полчаса застряли на аттракционе на высоте 23 метра.

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