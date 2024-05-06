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Специалисты рассказали, насколько опасна приближающаяся магнитная буря

Специалист ИЗМИРАН Абунина: в ближайшие дни усилится геомагнитная активность

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В последние дни на Солнце произошло несколько вспышек, некоторые из них были достаточно мощные. Со вспышкой 3 мая связан выброс корональной массы, в связи с чем в ближайшее время ожидается усиление геомагнитной активности. Однако экстремальных магнитных бурь можно не опасаться, рассказала RT специалист Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.

Наблюдаемые в последнее время вспышки не считаются рекордными и почти не сопровождаются выбросами, подчеркнула эксперт.

Однако вспышка 3 мая все-таки привела к выбросу корональной массы, из-за чего ученые и ждут геомагнитную активность и не исключают вероятность бури. Прогнозируют ее на вторую половину сегодняшнего дня. Однако она будет не опасной, так как с момента вспышки прошло три дня, поэтому сильных явлений можно не опасаться, объяснила Абунина.

«Если не прилетело за трое суток, значит скорость у него не экстремально высокая. Мы видели гораздо более мощные события, которые прилетали на Землю», — подчеркнула специалист.

В качестве примера она привела выброс, прилетевший на Землю за 17 часов с момента вспышки на Солнце – в этот раз ситуация кардинально другая.

«Да, ожидается усиление геомагнитной активности, возможны периоды магнитной бури, но никакой экстремальной магнитной бури не ожидается», — подчеркнула эксперт.

Напомним, на ближайшие два года ученые прогнозируют Земле несколько волн магнитных бурь. Такую ситуацию специалисты считают нормальной, подчеркивая, что повторяется она каждые 11 лет.

Россиян ранее предупредили об опасных последствиях магнитных бурь.

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