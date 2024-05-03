Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог заявил о высокой устойчивости российской экономики

Политолог Потуремский: экономика России адаптировалась к новым условиям

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Вопреки всем прогнозам, российская экономика оказалась не просто устойчивой, а жизнеспособной, заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

По мнению эксперта, период адаптации к изменившимся внешним условиям пройден благодаря стратегическим решениям, которые были приняты президентом России Владимиром Путиным и правительством, а также созданной системе управления, экономикой в том числе.

«Тренды устойчивого развития российской экономики признают даже противники РФ. В стране фиксируется промышленный рост, низкая безработица, отечественный агропромышленный комплекс полностью обеспечивает государство основными продовольственными товарами, расширяется импорт из дружественных России стран.

Экономика развивается», — констатировал Виктор Потуремский.

Политолог отметил, что инициативы президента основываются на долгосрочном планировании. Эксперт назвал это показателем уверенности главы государства в том, что экономика страны добилась высокого уровня устойчивости и прогнозируемости.

Он также добавил, что даже в условиях санкций государство не просто не снижает, а наращивает социальные обязательства и приоритет социальной сферы.

Потуремский напомнил о том, что послание Федеральному собранию, с которым президент выступил в феврале, было в основном посвящено социальной политике и мерам, направленным на улучшение качества жизни россиян.

3 мая президент России Владимир Путин провел в Кремле в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам. Глава государства заявил о необходимости сохранить предельно реалистичные подходы к бюджетной политике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами