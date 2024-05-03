Стоматолог назвал популярную причину, по которой желтеют зубы

Стоматолог из Великобритании назвал популярную причину, по которой желтеют зубы, пишет LADBible.

Как рассказал Ферах Хамид — стоматолог из Англии с более чем 20-летним стажем, людям с детства говорят, что нужно регулярно чистить зубы, чтобы они не пожелтели. Но, по словам специалиста, причина этой проблемы кроется в другом.

«Если чистить зубы сразу после употребления пищи с высокой кислотностью, то со временем они могут стать менее белыми», — объяснил Хамид.

Кроме того, дантист отметил, что перед тем, как начать чистить зубы, важно как следует смочить водой щетку, чтобы не повредить эмаль. Также следует сократить количество газированных напитков и конфет, чтобы как можно дольше сохранить белый цвет зубов.

«После еды или питья чего-то кислого я всегда рекомендую прополоскать или выпить воду, которая запускает процесс реминерализации эмали», — добавил специалист.

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