Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стоматолог назвал популярную причину, по которой желтеют зубы

Стоматолог Ферах Хамид рассказал, что зубы желтеют из-за кислой пищи

close
100%
Shutterstock

Стоматолог из Великобритании назвал популярную причину, по которой желтеют зубы, пишет LADBible.

Как рассказал Ферах Хамид — стоматолог из Англии с более чем 20-летним стажем, людям с детства говорят, что нужно регулярно чистить зубы, чтобы они не пожелтели. Но, по словам специалиста, причина этой проблемы кроется в другом.

«Если чистить зубы сразу после употребления пищи с высокой кислотностью, то со временем они могут стать менее белыми», — объяснил Хамид.

Кроме того, дантист отметил, что перед тем, как начать чистить зубы, важно как следует смочить водой щетку, чтобы не повредить эмаль. Также следует сократить количество газированных напитков и конфет, чтобы как можно дольше сохранить белый цвет зубов.

«После еды или питья чего-то кислого я всегда рекомендую прополоскать или выпить воду, которая запускает процесс реминерализации эмали», — добавил специалист.

Ранее стоматолог вкрутил зубной имплант в мозг пациента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами