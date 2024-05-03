Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гидрометцентр спрогнозировал мокрый снег в Москве на 9 мая

Синоптик Вильфанд: 9 мая в Москве ожидаются заморозки и мокрый снег

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Москве в первую декаду мая будет достаточно холодно: температура воздуха будет ниже нормы на 5-6 градусов, больше она соответствует апрельским показателям. 9 мая в столице ожидается мокрый снег, рассказал НСН научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В первые десять дней в Москву будет переходить холодный воздух с севера, уже предстоящей ночью ожидаются заморозки, предупредил синоптик.

«Температуры будут существенно ниже нормы – на пять-шесть градусов. Осадки начнутся ближе к вечеру в субботу, дождь будет монотонным, нудным», — рассказал он.

В воскресенье ожидается от 12 до 15 градусов выше нуля, а на следующей неделе снова станет холоднее. 7 мая прогнозируется кратковременный дождь, от 0 до +5 градусов ночью и до 10 градусов днем.

8 и 9 мая дождь сменится на небольшой мокрый снег. Ночью 9 мая ожидается до 2-3 градусов нуля, днем – от 6 до 11 градусов. Немного температура воздуха повысится только с 11 мая – примерно до 15 градусов выше нуля, заключил Вильфанд.

Напомним, накануне метеорологи предупреждали, что к Москве приближается циклон с Баренцева моря, который принесет с собой похолодание. На ближайшее время прогнозируется ненастная, дождливая и прохладная погода.

Врачи ранее рассказали, почему похолодание вредно для сосудов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами